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البيضاء.. مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 20 شخصا بينهم شيخ قبلي

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المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إحدى البلدات في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وشنت حملة اختطافات واسعة طالت أكثر من 20 شخصاً بينهم شيخ قبلي.
 
وقالت مصادر محلية، إن حملة أمنية مكونة من عدة أطقم وعشرات المسلحين اقتحمت قرية "المسمق" في مديرية الطفة بالبيضاء، أمس الثلاثاء، أثناء تشييع الأهالي جنازة لأحد أبناء المنطقة ونفذت حملة اختطافات في أوساط المُشيّعين.
 
وأضافت المصادر أن الحملة اختطفت أكثر من عشرين شخصا من أبناء قبيلة "آل عبدالله" و"آل هشام" بينهم الزعيم القبلي الشيخ "محمد بن محمد عبدالقادر العبدلي"، واقتادتهم إلى سجونها.
 
وتبرر ميليشيا الحوثي حملة الاختطافات هذه بالبحث عن مطلوبين في قضية جنائية لاتربط المختطفين بها أي صلة وفقاً للمصادر.
 
وخلال الأشهر الماضية كثفت المليشيا من انتهاكاتها بمحافظة البيضاء في حملات تصفها الحكومة بأنها تأتي "امتدادا لحالة الحقد الدفين على المحافظة ومحاولة لكسر قبائلها".
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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