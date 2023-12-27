إب.. إضراب في إحدى المدراس بمركز المحافظة بعد اعتداء طال أحد المعلمين

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ معلمون في إحدى مدارس محافظة إب، (وسط اليمن)، اليوم الأربعاء، إضراباً عن العمل احتجاجاً على اعتداء طال أحد المعلمين بالمدرسة.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن معلمي مدرسة الفاروق بمديرية الظهار (مركز المحافظة) نفذوا اليوم الأربعاء، إضراباً شاملاً عن العمل احتجاجاً على قيام ولي أمر الطالب "ع. غ" بضرب أحد المعلمين.



ودعا المعلمون الجهات المعنية بضبط المعتدي واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه كشرط لرفع الإضراب.



وكان المعتدي قد قدم إلى المدرسة أمس الثلاثاء، وقام بلطم أحد المدرسين أمام الطلاب والمعلمين، دون معرفة الأسباب، في حادثة أثارت سخط المعلمين والطلاب، حسب المصادر.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على المدارس والعاملين بالسلك التربوي في الكثير من مدارس محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في وقت يعاني فيه المعلمون من ظروف معيشية صعبة جراء انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من سبع سنوات.

