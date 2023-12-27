أردوغان: ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن الزعيم الألماني أدولف هتلر، مقارنا بين الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.



وتساءل أردوغان، مخاطبا نتنياهو وجيشه، خلال فعالية في أنقرة قائلا "ما الفرق بينكم وبين ما فعله هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر".



وبينما جدد الرئيس التركي انتقاده للدعم الغربي المطلق لإسرائيل، أشار إلى المضايقات التي يتعرض لها أكاديميون في الغرب بسبب مواقفهم الإنسانية تجاه غزة، مضيفا أن تركيا ترحب بهم.



وقال أردوغان إن جامعات بلاده مفتوحة أمام علماء العالم المدافعين عن قطاع غزة، ممن يواجهون ضغوطاً في جامعاتهم الحالية.



وأضاف أن "العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية قبل 80 عاما".



وقال أردوغان إن "المؤسسات التي تتشدق وتنفق أموالا طائلة تغدو بلا قيمة أبدا عندما يكون الحديث عن إسرائيل وظلمها".



يُذكر أن رئيسة جامعة بنسلفانيا الأميركية ليز ماجيل أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقالتها بعد أيام من الانتقادات والضغوط عقب شهادتها في جلسة استماع بالكونغرس حول اتهامات بتزايد "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.



كما أعلن رؤساء سابقون لجامعة هارفارد دعمهم للرئيسة الحالية كلودين غاي، التي أعلنت استقالتها إثر تعرضها لانتقادات إثر اعتبارها أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين تدخل ضمن نطاق "حرية الفكر".



المصدر : وكالات