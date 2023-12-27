مسؤول حكومي يدين اقتحام مليشيا الحوثي منزل قيادي في الحزب الاستراكي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، واستنكر بأشد العبارات، اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على اقتحام منزل القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني ناجي ضيف الله المغربي بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على منصة "إكس" منددا بالاعتداء بالضرب على النساء والاطفال، واعتقال زوجة القيادي المغربي وابنته، ونهب ممتلكاته، بما في ذلك أثاث المنزل والأسلحة الشخصية والحلي الذهبية.

وقال "الإرياني" "إنّ هذه الممارسات الإجرامية امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين بشكل يومي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ولم تسلم منها حتى النساء والأطفال الذين تستخدمهم المليشيا أدوات للضغط والابتزاز، في ظل صمت حقوقي ودولي مستغرب وغير مفهوم".

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبين بمغادرة مربع الصمت المخزي، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، وغيرها من جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية بحق المدنيين، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.