القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمة ابتدائية للجمارك والضرائب في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إنشاء محكمة إبتدائية للجمارك في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس، وفقا لوكالة سبأ.

ووافق المجلس، على إعادة تسمية محكمة الضرائب الابتدائية بعدن لتكون محكمة الضرائب والجمارك الابتدائية بالمحافظة .

كما أقر المجلس نقل كلا من، القاضي أحمد عبدالله مهراج، للعمل عضواً بنيابة استئناف المكلا، والقاضي عاتق أحمد حسين صالح وكيلاً لنيابة صيف الابتدائية بحضرموت، والقاضي أحمد علي عبيد علي، للعمل بمحكمة جعار الابتدائية محافظة أبين، والقاضي قاسم علي ناصر حجيري للعمل بمحكمة زاره الابتدائية بمديرية لودر محافظة أبين.

ووافق المجلس على إحالة عددا من القضاة إلى التقاعد بناء على طلبهم، كما نظر في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة وفقاً للقانون.