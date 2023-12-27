تعز.. تظاهرة حاشدة تنديدًا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة تنديدًا بالمجازر الوحشية، التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، للشهر الثالث على التوالي.

وجاب المتظاهرون عددا من شوارع مدينة تعز، منددين بالجرائم المستمرة في القطاع، مطالبين بوقف الحرب ووضع حد للوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، الذي دمر احياء سكنية بأكملها مستهدفًا المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

واستهجن المتظاهرون استمرار الصمت والخذلان العربي تجاه حصار قطاع غزة، مطالبين بمحاكمة قيادات الاحتلال على الجرائم المستمرة أمام مرأى العالم.

