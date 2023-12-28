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عدن - ياسمين التهامي - هذه الأطعمة لا تتناولها على الريق أبدا لأنها ستدمر أهم عضو في جسمك وتقضي عليه

أوصى طبيب أسنان بضرورة التأكد، قبل أن تغسل أسنانك بالفرشاة في الصباح، من أنك لا تتناول أطعمة قد تكون ضارة للغاية بمينا الأسنان.

وحذر الدكتور أبل عزيزي، طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة هارلي لطب الأسنان الخاص، من تناول الحمضيات كأول شيء في الصباح، موضحا: "إن تجنب الحمضيات أول شيء في الصباح أمر بالغ الأهمية لمنع تلف الأسنان بسبب ارتفاع حموضتها. والفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت والليمون تحتوي على حامض السيتريك الذي يمكن أن يضعف مينا الأسنان، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس".

وأضاف: "إن إنتاج اللعاب في الصباح أقل، ما يقلل من دفاع الفم الطبيعي ضد الأحماض، وتناول الفواكه الحمضية في هذا الوقت يمكن أن يزيد الضرر. يُنصح بخيارات إفطار أقل حمضية لحماية مينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام."

وأيا كان ما تقرر تناوله في وجبة الإفطار، يُنصح بشدة بالامتناع عن غسل أسنانك بالفرشاة حتى مرور 30 دقيقة على الأقل.

وقال الدكتور عزيزي: "اغسل أسنانك بعد تناول الطعام بنحو 30 دقيقة. واستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتنظيف فعال".

وإذا لم تكن ممن يتناولون الإفطار في الصباح، فستحتاج أيضا إلى التفكير في المشروب الذي تتناوله، حيث ينصح الدكتور عزيزي أيضا بعدم تناول مشروب ساخن قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

وأوضح أن "تجنب القهوة أول شيء في الصباح موصى به لمنع تلف الأسنان بسبب تأثيرها المزدوج من الحموضة والتصبغ المحتمل للأسنان".

وتابع: "القهوة حمضية بطبيعتها ويمكن أن تؤدي تدريجيا إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، خاصة عند تناولها على معدة فارغة حين يكون إنتاج اللعاب أقل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي صبغات القهوة الداكنة إلى تغير لون الأسنان، ما يؤثر على المظهر الجمالي للأسنان".

وإذا كنت ترغب في تناول القهوة في الصباح، فإنه سيكون من المفيد شطف الفم بالماء بعد ذلك.

وعندما يتعلق الأمر بنظافة الفم الجيدة، أوصى الدكتور عزيزي أيضا باستخدام الخيط بانتظام واستخدام غسول الفم كجزء من العناية بصحة الفم.

وأوصى: "فكر في استخدام غسول الفم المضاد للميكروبات أو الفلورايد بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. يمكن أن يساعد ذلك على قتل البكتيريا وتقوية طبقة المينا والحفاظ على بيئة فموية صحية".