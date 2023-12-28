تعز.. مليشيا الحوثي تعاود مهاجمة مواقع قوات الجيش شمالي وشرق تعز

عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية، مهاجمة مواقع قوات الجيش الوطني، شمال وشرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت عند مساء أمس مهاجمة مواقع قوات الجيش في الجبهتين الشرقية والشمالية للمدينة، واندلعت على إثرها مواجهات بين الجانبين.



وأضاف المصدر أن الهجمات الحوثية صاحبتها عمليات قنص وقصف مدفعي على مواقع الجيش.



وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للمليشيا وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر بشرية، فيما استشهد جنديان من أفراد الجيش أحدهما في الجبهة الشرقية والآخر في الجبهة الشمالية للمدينة.



وتابع المصدر أن المليشيا عاودت محاولتها الهجومية المصحوب بالقصف على مواقع الجيش في جبهة كلابة شمال شرق تعز في وقت متأخر من الليلة الماضية، ودارت على إثرها اشتباكات متقطعة بين الجانبين، قتل فيها وأصيب عددا من عناصر المليشيا (لم يحددهم)، واستشهد جندي من قوات الجيش يُدعى (وضاح عاطف العوني).



وأكد المصدر أن المليشيا كثفت خلال الأيام الماضية من محاولاتها التسللية والهجومية إلى مواقع قوات الجيش في مختلف جبهات القتال المحيطة بالمدينة غير أن قوات الجيش تمكنت من التصدي وإحباط كل تلك المحاولات.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة وأطرافاً دولية وإقليمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عموم البلاد ضمن خارطة طريق لإنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات.

