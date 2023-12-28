مقتل مدني برصاص عناصر من قوات العمالقة جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدني في الستينيات من عمره، برصاص عناصر من قوات العمالقة المدعومة من الإمارات، في إحدى البلدات بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال الناشط الحقوقي مجاهد القب، إن المواطن "سعيد أحمد دوبلة"، قتل مساء أمس الأول بعيار ناري رشاش من قبل عناصر من قوات اللواء التاسع عمالقة ـ التابعة للقوات المشتركة المدعومة من الإمارات ـ، في قرية العكش جنوب مديرية حيس (جنوب الحديدة).



وأضاف أن قائد اللواء "يحيى الوحيش"، يرفض حتى اللحظة تسليم المتهمين بالحادثة من العناصر التي كانت على متن العربة العسكرية التي أطلقت النار على الضحية.



وفي حين لم تُعرف دوافع الجريمة، أشار الناشط إلى أن ذات العناصر كانت قد أقدمت على قتل مواطن يُدعى "عمر حلبي" قبل شهر وجرى طي القضية، حد وصفه.



وتشير تقارير حقوقية، إلى تعرض المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة لانتهاكات واسعة من قبل القوات المشتركة المدعومة من الإمارات والمُسيطرة فعلياً على تلك المناطق.

