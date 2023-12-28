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عدن - ياسمين التهامي - أقوى علاج طبيعي لجرثومة المعدة وقرحة المعدة .. تناوله وستدهشك نتائجه المذهلة !

يعاني الكثير من الأشخاص من جرثومة المعدة وقرحة المعدة حيث تسبب جرثومة المعدة ما يعرف بقرحة المعدة ويعاني أكثر من نصف سكان الأرض من جرثومة حلزونية وعي ما تسبب قرحة المعدة وتاتي عن طريق العدوى أو عن طريق عدم غسل الخضار والفاكهة بطريقة جيدة.

وصفات طبيعية لعلاج جرثومة المعدة يوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج جرثومة المعدة والتخلص من الحرقان وهذه الوصفات هي: العرق سوس يعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعالج قرحة المعدة بطريقة فعالة حيث أثبتت الدراسات أن تناول حبات العرق سوس المجففة يعالج من قرحة المعدة.

عصير الكرنب من أهم العصائر التي تعالج جرثومة المعدة ويحتوي على فيتامين ج الذي يحارب التهابات حرثومة المعدة. العسل حيث يحتوي على مضادات أكسدة تعالج الجروح وتساهم في معالجة قرحة المعدة بطريقة فعالة.

الثوم : يحتوي على مضادات الجراثيم مما يجعله يقضي على جرثومة المعدة وبالتالي نتخلص من قرحة المعدة المزعجة.

الكركم : من البهارات القوية التي تعالج جرثومة المعدة وتخلصنا من القرحة لأنه يحتوي على مادة الكوركومين وهي تعالج الالتهابات. الألوفيرا تستخدم في وصفات الشعر والبشرة واستخدامها يقلل من إفرازات القناة الهضمية.

الفلفل الحار حيث يرى بعض العلماء أنه يجب تناول الفلفل لأنه يعالج الجرثومة وهناك بعض العلماء يرون يجب تجنبه لأنه من الأطعمة الحارة. نصائح لعلاج القرحة توجد الكثير من النصائح التي لا بد أن يلتزم بها من لديه قرحة المعدة كما أنه هناك بعض المشروبات المضرة التي يجب التقليل منها لمريض القرحة وهم:

ومن أبرزها هي القهوة وحليب وكحل.

كما أن الأطعمة التي يوجد بها كمية دهون كبير.

وكل الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على مسباكات.

بالإضافة إلى الأطعمة الحارة.

يعاني الكثير من الناس من جراثيم المعدة وقرح المعدة ، حيث تسبب جراثيم المعدة ما يسمى بقرحة المعدة ، فأكثر من نصف العالم مصاب بجرثومة الملوية البوابية ، ومن الجيد معرفة أسباب قرحة المعدة ، فهي ناتجة عن عدوى أو عدم غسل الخضار والفواكه.