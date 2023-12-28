أبو عبيدة: دمرنا 825 آلية للاحتلال، وحماس تعلن انفتاحها على مقترحات وقف العدوان

المنامة - ياسر ابراهيم -

كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.



وأضاف أبو عبيدة -في تسجيل صوتي حصلت عليه قناة الجزيرة- أنه بعد 83 يوما من العدوان الإسرائيلي لا تزال المقاومة في الميدان تتصدى لجنود الاحتلال، وقال إن كتائب القسام نشرت كثيرا من الصور التي توثق استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، قائلا "إن هذا غيض من فيض".



وأعلنت كتائب القسام -اليوم الخميس- أنها قتلت جنودا إسرائيليين، واستهدفت نحو 20 آلية عسكرية في عمليات وسط وجنوبي القطاع، بينما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 3 آخرين من عناصره.



وأكد أبو عبيدة أن أولوية المقاومة في قطاع غزة هي "وقف العدوان على شعبنا، ولا تتقدم على ذلك أي أولوية"، لكنه شدد على أنه "لا صفقة في الحرب، ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".



وأشار إلى صمود الشعب الفلسطيني وصمود مقاتلي المقاومة في الميدان، مؤكدا أنهم وجهوا للاحتلال "ضربة القرن"، و"قلنا للعالم إننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة".



وقال أيضا إن معركة طوفان الأقصى "وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال"، وإن المقاومة ظلت تقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل الشعب الفلسطيني، وإنها واصلت القتال والإعداد، لأنها تعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا.



وتحدث أبو عبيدة -في كلمته- عن المواقف الدولية إزاء ما يجري في غزة من مجازر إسرائيلية، قائلا إن العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز.

حمدان: حماس منفتحة على أي مقترحات لوقف العدوان



من جانبه أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن الحركة "منفتحة على أي أفكار أو مقترحات" لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، مجددا القول، إن الاحتلال لن يرى أسراه لدى المقاومة أحياء إلا بعد وقف شامل للعدوان.



وقال -في مؤتمر صحفي ببيروت بثته قناة الجزيرة-، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يريد وقفا مؤقتا أو مجتزئا للعدوان على غزة، بل يريد وقفا شاملا.



وجدّد موقف حركة حماس من مسألة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، قائلا "لن يرى قادة الاحتلال أسراهم لدى المقاومة أحياء، إلا بعد وقف شامل للعدوان وعبر تفاوض بما يتفاوق مع مصالح الشعب الفلسطيني".



وحذّر أسامة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من محاولة تحرير أسراهم عبر الضغط العسكري، وقال "هل من أسير واحد حرره نتنياهو دون الرضوخ لشروط المقاومة؟"، مؤكدا أنه بالضغط العسكري سيعود المحتجزون جثثا هامدة في توابيت، وربما لن يعودوا أبدا.



ومن جهة أخرى تحدث القيادي في حركة حماس عن المقترحات التي تُطرح بشأن مرحلة ما بعد الحرب على غزة، وشدد على أن إدارة الشأن الفلسطيني هي "قرار فلسطيني وطني داخلي، ولن يقبل شعبنا بقيادة تأتيه على ظهر دبابة صهيونية، أو أميركية، أو بحماية هذه الدبابة"، وأضاف "أن الشعب الفلسطيني اليوم يريد قيادة وطنية تحمل مشروع التحرير، وتلتزم المقاومة بكل أشكالها لتحقيق أهدافها الوطنية، لا سيما المقاومة المسلحة".



وفي السياق نفسه، انتقد ما سمَّاها حملات التضليل التي تُوجّه لحماس، مؤكدا أن من يقودها هي "أطراف معادية تستخدم وسائل إعلام تدور في فلك صهيوني"، لكنها لن تفلح في تشويه حقيقة مواقف الحركة.



وتحدث عن المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على غزة، وقدّم حصيلة الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال 83 يوما من العدوان، نحو 22 ألف شهيد، وأكثر من 56 ألف جريح، بالإضافة إلى مفقودين لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة.



وبشأن ما يحدث في الضفة الغربية والقدس المحتلة، قال، إن العدوان الإسرائيلي هناك خلّف 313 شهيدا، وجرح أكثر من 3 آلاف، وهو استكمال لمخططات حكومة نتنياهو، لكنه لن يفلح في تحقيق أهدافه، كما أشار القيادي.



وفي هذا السياق ذاته، دعا أسامة منتسبي الأجهزة الأمنية والأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية إلى "كسر القيود وأن يوجهوا بنادقهم نحو جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، وأن يلتحقوا بإخوانهم في كتائب المقاومة في الضفة".





المصدر: الجزيرة