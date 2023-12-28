الأردن يوقف تصدير سلع استراتيجية بسبب تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، وقف تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع الاستراتيجية في ظل أزمة الملاحة في البحر الأحمر وتحديدا باب المندب بعد عمليات مليشيا الحوثي.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية إن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، قرر منع تصدير كل من الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا).

يأتي القرار في أعقاب توصية مجلس الأمن الغذائي الأردني، يوم الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية وتحديدا الرز والسكر والزيوت، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن أزمة الملاحة في البحر الأحمر.