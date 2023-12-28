عقوبات أمريكية جديدة على فرد وثلاثة كيانات سهّلوا تدفق الأموال الإيرانية للحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت واشنطن الخميس، إدراج شخص وثلاثة كيانات يمنية، ضمن لائحتها للعقوبات، قالت إنهم مسؤولون عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) قام اليوم بإدراج فرد واحد وثلاثة كيانات ضمن لائحة العقوبات، من بينهم "رئيس جمعية الصرافين في صنعاء، وثلاثة محلات صرافة في اليمن وتركيا".

والشركات المعاقبة هي "شركة نابكو، وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، و"شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة" ومقرها تركيا".

وأضاف أن هؤلاء قد سهّلوا "تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون ومؤيدوهم في إيران".

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن، أدت إلى الحد بشكل كبير من التدفق الحر للتجارة عبر المنطقة وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. مضيفاً: منذ أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون بشكل متهور العديد من الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار على السفن التجارية التي تمر بالقرب من الساحل اليمني.

وقال إنه "يتم اتخاذ الإجراء وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة"، مشيراً إلى أنه "تم إدراج سعيد الجمال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعمًا الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس".

وقال البيان إن شبكة سعيد الجمل تعتمد "على شبكة من مكاتب الصرافة المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل حركة الأموال الإيرانية إلى الشركات المالية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن. ويتم تحويل هذه الأموال في نهاية المطاف إلى الحوثيين أو الشركات التابعة لهم الموجودة في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: "تعمل شركة "الأمان كارغو إيثالات إهراكات في ناكليات المحدودة سيركيتي" (الأمان) ومقرها تركيا ، كنقطة طريق للأموال التي يرسلها الممولين الإيرانيين التابعين للحوثيين إلى أعمال الجماعة في اليمن. قام الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس بإيداع ملايين الدولارات في شركة الأمان لشحنها إلى اليمن، حيث يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو)، وهي الشركة التي خلفت شركة الحظاء المدرجة على قائمة الولايات المتحدة". تأسست شركة الصرافة بعد العقوبات على الشركة السابقة.

وتابع: "عملت شركة الأمان بالمثل مع شركة الصرافة اليمنية المعينة من قبل الولايات المتحدة، الشركة العالمية السريعة للصرافة والتحويلات المالية (العالمية) لتحويل الأموال من تركيا نيابة عن الحوثيين وشبكة سعيد الجمل. وقامت العالمية بنقل عشرات الملايين من الدولارات لدعم جهود سعيد الجمل لتمويل الحوثيين".

وقال إن شركة "نابكو بقيادة نبيل علي أحمد الحظا (نبيل الحظا) رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات وبهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل. وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحظاء في تركيا، ليتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن. ويتم بعد ذلك تحويل هذه الأموال إلى ريالات يمنية من قبل شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال (الروضة) ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، من أجل إخفاء هذه العملية".

وأشار إلى أن "سعيد الجمل عمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات مقرها في الروضة. وقد قامت شركة الروضة نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم المالي الإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل. ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين. ويعمل الروضة في نفس الوقت كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية".

وقال إنه "تم إدراج الشركة العالمية والحظا للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لها. ، سعيد الجمل".

وأضاف: "تم تصنيف شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، إضافة إلى شركة الأمان كارجو إيثالات إهراكات في ناكليات المحدودة سيركيتي، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو مؤيد سعيد الجمل. كما تم إدراج نبيل علي أحمد الحظاء، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية".