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عدن - ياسمين التهامي - عشبة خارقة تنسف دهون البطن والأرداف وتقضي على الكرش في أقل من أسبوع وتنهي السمنة المزعجة تماماً "طريقة التحضير"

أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف نعلم جميعا أن العلاج باستخدام الأعشاب الطبيعية متواجد منذ القدم وهو فعال بشكل كبير في علاج الكثير من الأمراض كما أنه مفيد بشكل كبير للكثير من الأشخاص الكبار منهم والصغار الرجال والنساء، واليوم سوف نتعرف على بعض منها وهي أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف، كذلك تستخدم الأعشاب في علاج بعض الأمراض، لما من لها فاعلية كبيرة.

أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف توجد الكثير أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف وفيما يلي بعض هذه الأعشاب وطرق استخدامها:

1. مشروب النعناع والعسل يعتبر من أفضل الأعشاب لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون، ويمكنه أيضًا علاج مجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة. المكونات ملعقة كبيرة من العسل. القليل من الفلفل الأسود. ماء. أوراق النعناع. طريقة التحضير يجب تسخين الماء بما في ذلك العسل، بعد ذلك اخلطي الفلفل والنعناع بالماء ويقلب جيدًا في الكوب. اتركيه لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، ثم يصفى جيدًا ويشرب بعد ذلك.

2. مشروب العسل والقرفة فوائد القرفة مع العسل: خفض الوزن · تسريع عملية شفاء الجروح · المساعدة في التحكم بمستوى السكر · التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب المكونات نصف ملعقة من مسحوق القرفة. ملعقة من العسل. كوب ماء ساخن. طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة القرفة في الماء مع العسل. ثم نقوم بتلقيب المكونات جيدًا لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حتى تمام الذوبان. ويتم تناول المشروب يومياً مرتين، ويمكن شرابها قبل الذهاب إلى الفراش، حيث يعمل هذا الشراب على الإحساس بالشبع لمدة طويلة. أيضًا يعمل هذا المشروب على تحسين عملية الهضم. أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف. وبالرغم من أن القرفة آمنة تمامًا للاستخدام، لكن لا تفرط في تناولها فقد يتسبب ذلك في انخفاض ضغط الدم، كما أنه يشكل خطورة على الحوامل أو المرضعات.

3. مشروب الزنجبيل والخل وماء الورد

المكونات 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح. 3 ملاعق كبيرة من الزنجبيل. ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير يتم خلط هذه المكونات معًا حتى تمام التمازج، ثم قومي بوضعه على بطنك كل يوم. ويتم تكرار هذه العملية 3 مرات في اليوم. الجدير بالذكر أن الكريم للقولون فهو ضمن أفضل اعشاب للقولون والمعدة والامساك. طريقة تخسيس البطن والأرداف بالأعشاب

1. نبات الحلبة

أثبتت كثير من الدراسات أن الحلبة تساعد في قمع الشهية والشعور بالشبع، وإحدى الدراسات تؤكد أن تناول 18 جرامًا من الحلبة يومياً يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشعور بالجوع وعدم الرغبة في تناول الطعام. بالإضافة إلى قدرتها على التحكم في عدد السعرات الحرارية كما يمكنها تقليل تراكم الدهون في الجسم بنسبة قد تصل إلى 17٪.

2. الهيل الهيل أو الحبهان من الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها لحرق الدهون “خاصةً دهون البطن”. لذلك ينصح أخصائيون التغذية بتناول 14 جرامًا من الهيل يومياً، وإضافته إلى الطعام.

مشروبات من أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف نعرض لكم الآن بعض المشروبات التي تساعدك بالفعل على التخسيس السريع ومن المؤكد أن تذهلك النتائج : وصفة أعشاب القرفة والليمون لتنحيف البطن والارداف المكونات ملعقة كبيرة قرفة مطحونة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. كوب ماء دافئ. ملعقة من عسل النحل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

ضعي ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الدافئ. ثم ضيفي عصير الليمون وإذا كنت ترغب في تحليته، يمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل الطبيعي. اشرب ماء النقع هذا قبل الإفطار بساعة واحدة كل يوم، ثم تابع العملية بالكامل لمدة شهر واحد، انتبه لتمارين البطن لتحقيق نتائج أفضل، وستجد نتيجة مذهلة. يوجد الكثير من أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف وجميعها فعالة وسريعة للتخلص من الدهون ومن أهم هذه الأعشاب القرفة والزنجبيل والثوم والعسل والحبهان والحلبة والنعناع وجميع هذه الأعشاب يمكن أن تخلط وتضع على البطن والأرداف أو تستخدم كمشروب.

تعريف الدهون الثلاثية الدهون الثلاثية هي نوع من أنواع الدهون الموجودة في الدم، وتتكون تلك الدهون عندما يحول الجسم السعرات حرارية الزائدة عن حاجته إلى دهون ثلاثية. تقوم الخلايا بتخزينها في الخلايا الدهنية لكي يتم استخدامها في الطاقة، وعندما تزداد نسبة الدهون الثلاثية في الدم يزداد من خطر الإصابة بأمراض القلب. قد تساهم عوامل كثيرة في ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، بما في ذلك: السمنة المفرطة. زيادة أو نقصان مستوى السكر في الدم. تناول كميات كبيرة من الكحول. الأنظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية.

لذا عليك أن تحرص على عدم وجود نسبة عالية من الدهون الثلاثية في الدم. أعشاب لحرق الدهون الثلاثية توجد أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف قد تساعد تناولها في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم يذكرها موقع الوفاق مثل:

1. الحلبة لها فوائد عديدة، وبعض الدراسات تقول أن بذور الحلبة لها فاعلية كبيرة في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

2. Guggul يساعد Guggul في خفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم عند استخدامه في العلاج الغذائي للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

3. الكركم يحتوي الكركم على الكركمين، وأثبتت دراسة أن تناول جرعة صغيرة من مادة الكركمين قد تسبب انخفاضًا ملحوظ في الدهون الثلاثية في الدم.

4. مستخلص الثوم أعشاب لحرق الدهون البطن والأرداف أظهرت الكثير من الأبحاث أن مستخلص الثوم قد يساعد في تخفيف الدهون الثلاثية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

المصدر: موقع الوفاق