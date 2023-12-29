تزينوا بالكوفية الفلسطينية.. - زفاف جماعي في مأرب لـ 120 عريساً من منتسبي الجيش والمقاومة بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة مأرب (شرق اليمن) مساء الخميس زفافاً جماعياً لـ120 عريساً من منتسبي الجيش والمقاومة من أبناء محافظة إب، والذي نظمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بالمحافظة.



وفي حفل مهرجاني أقيم بالمناسبة هنأ رئيس الأركان العامة - قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، العرسان بيومهم التاريخي الذي تتمازج فيه أفراحهم بأمل الفرح بالنصر اليمني الكبير، وانتصار الإرادة الشعبية ومقاومتها وكفاحها المتواصل من أجل الحرية والكرامة، والقضاء على بطش مليشيات الحوثي الإرهابية، وآلة الموت والتنكيل التي تقودها ضد أبناء الشعب، وفكرها العنصري الامامي البغيض.



وفي الحفل الذي حضره عددا من القيادات العسكرية والسياسية والشخصيات الاجتماعية، مع جمع غفير من أقارب وزملاء العرسان، ألقيت عدد من الكلمات لكل من وكيل أول وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود ووكيل محافظة إب عمر الكامل، ورئيس المجلس الأعلى لمقاومة إب الشيخ عبدالحكيم المرادي، أشارت في مجملها إلى أن إقامة هذا العرس الجماعي الأول لكوكبة من أبناء المحافظة الأبطال المناضلين من منتسبي الجيش والمقاومة، هو تقدير رمزي لجهود الابطال وتضحياتهم، وتخفيفا عليهم من الأعباء لإكمال نصف دينهم، وتأسيس حياتهم الأسرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن.



وأكدت الكلمات "أن هذه الفرحة التي صنعت رغم كل الظروف، ستستكمل بالفرحة الكبرى بتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من الوطن، واستعادة مؤسسات الدولة، ودحر مليشيا الحوثي الإيرانية، على خطى ونهج معركة طوفان الأقصى التي فضحت عجز المحتل الغاصب مهما كانت قوته، وأن قضيتي اليمن وفلسطين قضيتان متواشجتان في الهدف والإرادة".



وأشادوا بدور الشهداء الأبطال الذين قضوا في مختلف مراحل النضال من أجل اليمن ودحر مليشيا الحوثي الإرهابية، في كافة ميادين الشرف والبطولة، والعزة والنصر للوطن والشعب وحريته وجمهوريته وهويته.



كما ازدان الحفل بنكهته الغزاوية، وحضور القضية الفلسطينية من خلال ارتداء العرسان للكوفية الفلسطينية، وترديد الأغاني والأناشيد الحماسية الفلسطينية، والرقصات الفلكلورية من التراث الفلسطيني واليمني.



وفي كلمة العرسان أهدوا فرحتهم لأبطال طوفان الأقصى في غزة، معبرين عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الأعراس المباركة، التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم.



وفي الفعالية قدمت الفرقة الفنية أوبريتاً خاصاً بالمناسبة، كما ألقيت عدد من القصائد الشعرية المعبرة ألهبت المشاعر، واستثارت حماس الحاضرين، اضافةً الى فقرات فنية ورقصات شعبية.



وكانت الفعالية التي استمرت على مدار يوم الخميس قد تخللها زفاف العرسان في موكب فرائحي بهيج.