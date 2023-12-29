شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كوب واحد من الماء والليمون على الريق هيخليك بقوة الصحان طول اليوم.. جربه ومش هتندم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد الليمون من أكثر النباتات الحمضية التي بها الكثير من المعادن والفيتامينات المختلفة، فضلاً عن وجود نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تنقية الجسم من الكثير من السموم والعمل على حمايته من المخاطر والأمراض الخطيرة، فضلاً عن أن تناول الليمون كذلك يحمي الجسم من جميع أنواع السرطنات المضرة به، لأنه يحتوي على المواد المفيدة التي يحتاج إليها الجسم.

تناول الماء والليمون على الريق

يهدف الماء والليمون على ترطيب الجسم بشكل كامل، حيث إن كلاهمها يحتويان على أفضل المكونات المذهلة لترطيب الجسم من الداخل، وكذلك البشرة والجلد، مع العلم أن إضافة الليمون إليه يعمل على تعزيزه ويزيده من الفوائد الهامة التي يحتاج إليها الجسم، فضلاً عن المساعدة في التحسين من مظهر البشرة وصحتها التي تمنع وصول التجاعيد والخطوط البيضاء إليها، إضافة إلى حمايتها من الجفاف، بسبب إحتواء الليمون على فيتامين سي.فوائد شرب الماء والليمون على الريق

بعد أن يتم تناول كوب من الماء والليمون على الريق، يُعطي للجسم رطوبة جيدة طوال الوقت، ويعمل على تسهيل حركة الأمعاء والحد من الإصابة بالإمساك، كما أنه يُساهم في فقدان الوزن والحد من الإصابة بالسمنة، وتفتيت جميع الحصاوي المتواجدة على الكلى، فضلاً عن تحسين أداء الجهاز التنفسي بشكل كبير، ومنع الروائح الكريهة في الفم.