أمنية "مأرب" تعلن تكليف مختصين بإعداد قائمة سوداء بالمتسببّين بالاختلالات الأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مصدر أمني، أن اللجنة الأمنية بمأرب، كلفت مختصين بإعداد قائمة سوداء بالمتسببين بالاختلالات والاعتداءات على المنشآت النفطية والطرقات الرئيسية وقتل الأبرياء في الخطوط العامة.

وحسب موقع وزارة الداخلية، فإن اللجنة الأمنية كلّفت المختصين في جميع الجهات الأمنية والعسكرية بإعداد قائمة بأسماء المتسببين بالاختلالات بمحافظة مأرب ومن يقفو وراءهم من المحرضين والمعتدين والممولين.

وأوضح، أنه فور الانتهاء من إعداد قائمة الأسماء سيتم تعميمها على جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ونقاط التفتيش والحواجز الأمنية لضبط تلك العناصر وإحالتهم إلى السلطة القضائية لينالوا جزاء ما قاموا.

وأكد المصدر الأمني أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من المسؤولية وحفاظا على أمن واستقرار المحافظة والمكتسبات الوطنية في محافظة مأرب.

وكانت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، قد أكدت في وقت سابق أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة، وتأمين الطرقات، وحفظ الأمن والاستقرار، وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.