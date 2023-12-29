عمران.. عناصر حوثية تنفذ حملة اختطافات ونهب لممتلكات المواطنين في "خمر"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية بمديرية خمر التابعة لمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، قيام مليشيات الحوثي أمس الخميس باختطاف ونهب ممتلكات مواطنين في عزلة الحجيرات.

وقالت المصادر، إن عناصر الحوثي بقيادة المدعو "منصور الحمزي" المنتحل صفة مدير أمن مديرية خمر، وبأوامر مباشرة من المدعو "محمد علي المتوكل" المنتحل صفة وكيل محافظة عمران قامت بتنفيذ حملة اختطافات ومداهمة منازل لمواطنين في عزلة الحجيرات بمديرية خمر.

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي اقتحمت منزل المواطن "يحيى زيد الحجيري" ونهبت ممتلكاته، كما قامت بنهب سيارة هيلوكس غمارتين تابعة للدكتور أحمد محمد الحجيري من داخل منزله بقرية الجبل عزلة الحجيرات.

وحسب المصادر فأن حملة الانتهاكات التي قامت بها المليشيا ضد منزل المواطن الحجيري تمت دون أسباب تذكر.