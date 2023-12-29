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عاجل: أمانة جدة تغلق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز في السعودية : لهذا السبب الصادم

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أمانة جدة تغلق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز في السعودية : لهذا السبب الصادم

عاجل: أمانة جدة تغلق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز في السعودية : لهذا السبب الصادمأعلنت أمانة جدة امس عن إغلاق مسارين من طريق الملك عبدالعزيز، باتجاه الجنوب المتقاطع مع شارع الطبري، لمدة يومين، وذلك ابتداءً من الساعة 3 صباحاً من اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، وحتى الساعة 12 ظهراً، ويوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

 

 

صيانة لجسر مشاة الطبري

 

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق يأتي لإجراء أعمال صيانة لجسر مشاة الطبري، حيث سيتم تحويل حركة المرور القادمة من شارع الأمير سلطان إلى شارع الملك فيصل، ومن شارع الأمير فيصل إلى شارع الملك عبدالعزيز.

 

تعليمات المرور

 

وناشدت الأمانة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإرشادات رجال المرور، وتجنب السير في المسارات المغلقة، والالتزام بالمسارات البديلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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