"السعودية تسير على حبل مشدود".. كيف تعزز خطة السلام اليمنية نفوذ الحوثيين الإقليمي؟

المنامة - ياسر ابراهيم - يبشر عام 2024 بفصل جيد لليمن الذي مزقته الحرب، كما يأمل هانز غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى البلاد. وفق تقرير نشرته موقع شبكة دي دبليوDW»» الألمانية.



بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تسير على حبل مشدود، توفر خطة السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة خيار الخروج المرغوب فيه بشدة من الحرب في اليمن. لكن البعض يقول: "إن الحوثيين سيحققون مكاسب في نفوذهم".



وقال في بيان هذا الأسبوع: "إن ثلاثين مليون يمني يراقبون وينتظرون هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وتقدم نحو السلام الدائم".



سبب تفاؤل غروندبيرغ الحالي هو نتيجة المفاوضات التي قادتها الأمم المتحدة مع المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وميليشيا الحوثي بشأن بنود وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعانون، وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.



ومع ذلك، لم يتم بعد نشر جدول زمني محدد.



وتزايدت قوة الحوثيين خلال العقد الماضي لكن المراقبين يقدون أقل حماسا بكثير. وقال توماس جونو، الأستاذ المشارك في جامعة أوتاوا الكندية: "إنها ليست عملية سلام، ولن تؤدي إلى السلام والتنمية والاستقرار في اليمن".



وأضاف، أن المحادثات الأخيرة بالنسبة له تمثل "عملية سياسية يتفاوض من خلالها الحوثيون والسعودية على هزيمة السعودية وانسحابها النهائي من اليمن".



وقال جونو، إنه عندما شنت المملكة العربية السعودية تدخلها العسكري في اليمن، كان الهدف هو دحر الحوثيين. وأضاف: "بعد تسع سنوات تقريبًا، ما نراه هو أنه لم يتم دحر الحوثيين فحسب، بل أصبحوا أقوى بكثير مما كانوا عليه قبل تسع سنوات تقريبًا".



واليوم، يسيطر الحوثيون على جزء كبير من شمال وغرب البلاد، ولديهم القدرة على تعطيل الشحن البحري بشكل كبير في البحر الأحمر. والسعودية في موقف حرج وبعد تسع سنوات من القتال، تغير مستوى التزام المملكة العربية السعودية.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صريحا بشأن رغبته في الخروج من الحرب المكلفة، وخاصة بعد أن كشفت هجمات الحوثيين على منشآت النفط السعودية في عام 2019 عن ضعف المملكة.



وفي عام 2023، قامت المملكة العربية السعودية وعدوها اللدود السابق إيران أيضًا بتحسين علاقاتهما.



وقال سامي حمدي، المدير الإداري لشركة إنترناشيونال إنترست الاستشارية: "يستخدم السعوديون مظلة الحكومة المعترف بها دوليا للتفاوض على اتفاق ثنائي حصري سيتوقف بموجبه الحوثيون عن إطلاق الصواريخ على السعودية".



يقول حمدي "المملكة العربية السعودية في موقف حرج حيث تسعى إلى علاقات أكثر دفئا مع الإسرائيليين، على أمل أن تتمكن من إقناع الولايات المتحدة بتقديم اتفاقية أمنية على غرار الناتو تسعى المملكة العربية السعودية من خلالها إلى مقاومة إيران ووكلائها في العراق واليمن. وفي الوقت نفسه، تحاول المملكة العربية السعودية ألا يُنظر إليها على أنها مرتبطة بشكل وثيق بإسرائيل".



ومع ذلك، في ديسمبر/ كانون الأول، أصبح السير على الحبل السياسي في المملكة العربية السعودية أكثر حساسية. حيث دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى تشكيل تحالف بحري، يطلق عليه اسم عملية حارس الرخاء، لحماية سفن الشحن المدنية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار.



ولم تنضم المملكة العربية السعودية إلى التحالف البحري، على الرغم من كونها حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة وأيضًا جارة مباشرة للتصعيد.



وقال سيباستيان سونز، كبير الباحثين في مركز الأبحاث الألماني CARPO، إن "المملكة العربية السعودية لا تريد التخلي عن عملية التفاوض مع الحوثيين ولا تعريض الأمن على الحدود السعودية اليمنية للخطر".



وقال: "يجب النظر إلى الامتناع عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر في هذا السياق".



ومع ذلك، بالنسبة لفابيان هينز، المحلل الدفاعي والعسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن دور المملكة العربية السعودية في عملية "حارس الرخاء" لم يكن ليغير قواعد اللعبة على أي حال من وجهة نظر عسكرية.



وأضاف أن "الأنظمة التي نشرها الأمريكيون بشكل خاص مصممة للتعامل مع الصواريخ المضادة للسفن أو الصواريخ الباليستية مثل التي يستخدمها الحوثيون".



وقال: "التهديد الحقيقي هو الحرب غير المتكافئة التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، حيث يمارسون ضغوطا أكبر بكثير على إسرائيل والدول الغربية من خلال التعطيل بدلا من هزيمة أو تدمير البحرية الغربية".



ويوم الأحد، نشرت قناة تيليجرام تابعة للحوثيين أيضًا خريطة لكابلات الاتصالات البحرية، بما في ذلك تلك الموجودة في البحر الأحمر، مما يشير ضمنًا إلى أن هذه الكابلات يمكن أن تكون هدفًا مستقبليًا لميليشيا الحوثي.



بالنسبة لسامي حمدي "الحوثيين سيتصرفون على أساس أنه لن تكون هناك أي عواقب على محادثات السلام [اليمنية]، حتى لو تصاعدت الأمور في البحر الأحمر". فالحوثيون يهدفون إلى أن يصبحوا "قوة إقليمية عدوانية توسعية"



بالنسبة لسكان اليمن، الذين غرقوا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب، وهم على وشك المجاعة، لا شيء من هذا يبشر بالخير.



وقال توماس جونو: "من المرجح أن تكون هناك مرحلة جديدة في حرب اليمن سيكون فيها الحوثيون أكثر قوة وسيسعون فيها إلى بسط حكمهم داخل البلاد وفي المنطقة خارج اليمن".



وأضاف: "من الواضح الآن أن طموحهم هو أن يصبحوا قوة إقليمية عدوانية".



بالنسبة لجونو، فإن العلاقة المباشرة بين العملية السياسية للحوثيين مع المملكة العربية السعودية والأجندة التوسعية للميليشيا في البحر الأحمر وضد إسرائيل أصبحت واضحة للغاية هذا الشهر.



وقال: "القاسم المشترك هنا هو أن الحوثيين انتصروا في حرب اليمن".