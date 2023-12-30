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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة يكشفها الطب الحديث ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة 20 يوم النتيجة ستفاجئك

لن نستطيع الإستغناء عن تناول السكر فى الكثير من الأكلات والحلويات والمشروبات حيث السكر يعد مكون أساسي لجميع الأشياء التى نتناولها سواءً مشروبات وأكلات، لكن ما هى الفائدة والتغير الذي سوف يحدث عند التوقف عن تناول السكر لمدة تقل عن الشهر ببعض الأيام بالتأكيد الجسم سوف يستفاد لأن جميع أطباء التغذية تكون النصيحة الأولى التي يتم طرحها هي التقليل من السكر والأكيد أن السكر مضر بالصحة والتناول منه بإفراط من المحتمل أن يسبب مرض السكري.

فوائد التوقف عن تناول السكر

انخفاض مستوى الكوليسترول: تكون هذه الفائدة الأولى من التوقف عن تناول السكر حيث الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة الكوليسترول فى الدم عليهم التوقف عن تناول السكر حتى تلك المدة المحددة سابقا وعند قياس الكوليسترول مرة اخرى سوف تراه انخفض بنسبة 10 بالمائة عن آخر مرة تم قياس الكوليسترول.

فقدان الوزن: للذين يعانون من السمنة دائما يتم نصحهم بالبعد عن تناول السكريات لأنها تعمل على منع حرق الدهون لدى الجسم وبالتالي لن يكون هناك أى فقدان فى الوزن لذلك يجب البعد تماما عن تناول السكر لمرضى السمنة.

فوائد أخرى للتوقف عن تناول السكر

النوم بشكل منتظم: تعد هذه المعلومة غير شائعة للبعض لكن عند التقليل والتوقف عن تناول السكر فى هذه المدة سوف تري النتيجة بوضوح وهو النوم فى الليل دون الشعور بأى ارق وأيضا تستطيع أن تنام عدد ساعات متواصلة دون الشعور بالتعب وذلك بسبب التوقف عن تناول السكر لأن السكر يعمل على ارتفاع نسبة الكورتيزول في الدم والذي يسبب الأرق.



نضارة البشرة: تصبح البشرة أكثر نضارة وإشراق بعد التوقف عن تناول السكر وهذا الشئ يعد غريبا لأن لا يوجد علاقة بين السكر والكولاجين الخاص بالبشرة لكن هذه المعلومة خاطئة لأن التوقف عن تناول السكر يعمل على تقليل نسبة الكولاجين والتى تعمل على إشراق البشرة وزيادة نضارتها.