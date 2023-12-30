شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة الشهيرة اروى تشارك سكان أبين معاناة انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انقطاع الكهرباء في أبين يرغم الفنانة أروى للمبيت في ظلام دامس

خاص:

أدى انقطاع التيار الكهربائي في محافظة أبين، منذ فجر الجمعة، إلى اجبار الفنانة الشهيرة "أروي عميران"، إلى المبيت في ظلام دامس.

وكانت الفنانة الإماراتية ذو الأصول اليمنية أروى عميران، قد وصلت مساء الجمعة، برفقة جثمان والدها سالم أحمد عميران، إلى محافظة أبين وتحديدًا مدينة شقرة الساحلية، شرقي العاصمة زنجبار، بعد أن أوصى بدفنه فيها.

وقال سكان محليون في مدينة شقره، أن الفنانة أروى وصلت برفقة جثمان والدها قادمة من دولة الكويت بعد أن توفي في أحد مستشفياتها، وستقضي ليلتها في منزل والدها القديم بدون كهرباء، في حادثة ربما هي الأولى من نوعها لـ (أروى)، التي اعتادت على العيش الرغيد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ الثالثة فجرا انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع مدن ومناطق مديريتي زنجبار وخنفر، بسبب عدم تزويد محطات الطاقة بمادة الديزل، على خلفية منع مسلحين قبليين مرور شاحنات نقل الوقود في منطقة خبر المراقشة، لمطالبات خاصة.