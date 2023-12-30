ذمار..مليشيا الحوثي تختطف 12 مواطناً من أهالي المصاقرة بالحدأ

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية 12 مواطناً من أهالي قرية المصاقرة بمديرية الحدأ في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، في ظل انتهاكات واسعة ترتكبها المليشيا بحق معارضيها في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي سيّرت أمس الأول الخميس، حملة مسلحة بعدد من الأطقم العسكرية وعليها عشرات المسلحين بقيادة "أبو حمزة البخيتي" إلى قرية المصاقرة في مديرية الحدأ بذمار واختطفت 12 من أهالي القرية، واقتادتهم إلى أحد سجونها في مركز المحافظة.



وأشارت المصادر إلى أن الحملة الحوثية جاءت على خلفية رفض أبناء القرية حضور فعاليات للميلشيا ورفع شعار "الصرخة" الخاص بالمليشيا، في مساجد المنطقة وحاراتها.



وسبق للمليشيا أن اختطفت العشرات من أبناء المنطقة في حملات سابقة لذات الأسباب.



وخلال الأيام الأخيرة شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حملات اختطاف واسعة في محافظات (البيضاء، عمران، ذمار) ضمن انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.

