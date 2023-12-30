إحصائية رسمية: تسجيل 262 حالة اشتباه إصابة بالكوليرا في حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصحية في ساحل حضرموت (شرقي اليمن) عن رصد 262 حالة اشتباه إصابة بالكوليرا خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري.



وأفاد التقرير الصادر عن دائرة الترصد الوبائي في مكتب صحة ساحل حضرموت، بأنه تم رصد 262 حالة اشتباه بمرض الكوليرا خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 28 ديسمبر، وهي الفترة التي أعقبت إعصار "تيج" الذي ضرب المحافظة ومحافظتي المهرة وسقطرى شرقي اليمن.



وأعلن التقرير عن رصد حالة وفاة مرتبطة بالمرض، و22 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي.



وتوزعت حالات الإصابة على مديرية بروم ميفع بعدد 199 حالة، تليها المكلا بـ52 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات في مديرية حجر ومثلها في الشحر، وحالة وحيدة في الديس.





وكانت منظمة "أوكسفام" الدولية كشفت منتصف الشهر الجاري عن ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بالكوليرا في عدة محافظات يمنية، خلال الشهرين الأخيرين، محذّرة من تحول ذلك إلى وباء في ظل تردي القطاع الصحي في البلاد نتيجة الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.



وقالت المنظمة في بيان لها "في الأسابيع الأخيرة تم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في ست محافظات جنوب وشرق اليمن (خاضعة للحكومة الشرعية)، وكذلك في محافظتين في الشمال (خاضعة للحوثيين)".



وأضافت أنه وفي الفترة ما بين 2 أكتوبر و3 ديسمبر، تم الإبلاغ عن 1336 حالة مشتبه بها و11 حالة وفاة مرتبطة بها في جنوب البلاد.



ووفقا لتقرير حديث للصحة العالمية فإن تم تسجيل ما مجموعه 6,242 حالة إصابة بالإسهال المائي (AWD)/ الكوليرا المشتبه بها في اليمن، و8 حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة بين 1 يناير و31 أكتوبر 2023.



ومن أهم العوامل التي تلعب دوراً كبيراً في عودة ظهور الكوليرا، تتمثل في التغيرات المناخية واستمرار الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، وضعف النظم الصحية، وزيادة حركة السكان، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وانخفاض مستوى الوعي بين الجمهور، حسب المنظمة الأممية.

