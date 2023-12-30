في ظل فوضى أمنية عارمة.. عصابة مسلحة في إب تطالب سكان عمارة بإخلائها قبل تفجيرها

طالبت عصابة مسلحة سكان مبنى سكني بإخلائه قبل تفجيره في إحدى البلدات شمالي محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطر مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تشهد فوضى أمنية عارمة.



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، إن عصابة مسلحة في منطقة رهيش التابعة لمديرية المخادر شمالي إب، حذّرت سكان إحدى العمارات السكنية بسرعة إخلائها استعداداً لتفجيرها، وذلك عبر منشورات وزعتها على المستأجرين.



وأضاف المصدر أن المنزل المستهدف يتبع مواطن على خصومة مع العصابة يُدعي "عبدالله علي ناجي"، وسبق أن قامت العصابة بإحراق سيارته وإطلاق النار والقنابل على منزله وعمارة أخرى تابعة له، فضلاً عن اعتداءات واسعة طالت مزارعه.



وأشار المصدر أن ذلك يحدث بعلم من قبل أجهزة أمن المليشيا الحوثية التي لم تحرك ساكنا إزاء ذلك رغم معرفتها بهوية أفراد العصابة التي ارتكبت الكثير من جرائم الحرابة في المنطقة في ظل فوضى عارمة وتواطؤ من قبل المليشيا.



ولفت المصدر إلى أن العصابة المسلحة يبدوا أنها استلهمت فكرة تفجير المنازل من مليشيا الحوثي التي فجّرت عشرات المنازل لخصومها في المحافظة طوال السنوات الماضية ونالت مديرية المخادر نصيباً من تلك التفجيرات.



وتشهد مديرية المخادر ومديرية حبيش المجاورة ومناطق أخرى مجاورة في السحول بريف إب انتشارا واسعا للعصابات المسلحة التي يرتبط غالبيتها بعناصر وقيادات حوثية، مازاد من حدة الجرائم الجنائية وعمليات التقطع والنهب والاعتداء على أملاك المواطنين.

