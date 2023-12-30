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عدن - ياسمين التهامي - الداخلية السعودية.. قبل بداية العام الجديد تعلن ترحيل 18،553 من أبناء هذه الجنسية ومنعهم من العودة!

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لوزارة الداخلية السعودية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 – 1445/6/14 الموافق من 21 – 2023/12/27، عن ضبط 18,553 مخالفًا، منهم 11,503 مخالفين لنظام الإقامة، و4315 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2735 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1121 شخصًا، 28% منهم يمنيو الجنسية، و70% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 73 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 52,919 وافداً مخالفًا، منهم 47,411 رجلاً، و5508 نساء، في حين تمت إحالة 46,077 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1808 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9542 مخالفًا.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.