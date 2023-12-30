شكرا لبحثكم عن خبر جمعة المعاقين حركيا بعدن تعلن عن بدء توزيع الأراضي لأعضائها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس وتحت اشراف الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية وبمناسبة اليوم العالمي للمعاق (31) ديسمبر 2023م الجمعية التعاونية السكنية للمعاقين حركيا - عدن عن تدشين تسليم الدفعة الأولى من الاسقاطات الخاصة بالأراضي لأعضاء الجمعية التعاونية السكنية للمعاقين حركيا. وذلك في قاعة التاج بجانب نادي المنصورة الرياضي الساعة التاسعة صباحاً صباح الاحد 31 ديسمبر 2023م

كانت هذه تفاصيل خبر جمعة المعاقين حركيا بعدن تعلن عن بدء توزيع الأراضي لأعضائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.