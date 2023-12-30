صنعاء.. وقفة احتجاجية للطلبة المستبعدين قسرا من المعهد العالي للقضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ، العشرات من خريجي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام المعهد العالي للقضاء؛ احتجاجا على استبعادهم وحرمانهم من الدراسة في المعهد.

ونفذ المحتجون أول تظاهرة لهم السبت رفضا لقرار حوثي سافر باستبعادهم عنوة من الدراسة.

ورفع المحتجون شعارات ترفض القرارات الحوثية، وتطالب بالسماح لهم بالدراسة في المعهد العالي للقضاء الذي احتكرته مليشيا الحوثي حصرا لأتباعها الذين التحقوا بدوراتها واشترطت وفق وثائق سابقة حصل عليها "يمن شباب نت" على أن يكونوا من المقبولين لدى قادة الجماعة.

كما استبعدت مليشيا الحوثي مؤخرا جميع العنصر النسائي من الدراسة في المعهد.

وهذه الوقفة هي الأولى من نوعها لتجمع احتجاجي لطلبة يرغبون بالالتحاق بالمعهد العالي.