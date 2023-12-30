ضمن مخطط الطمس لهوية صنعاء.. مشروع حوثي جديد يستهدف "باب اليمن"

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ مشروع جديد يستهد باب اليمن، أحد أهم معالم صنعاء القديمة ضمن مخططها الاستيطاني الذي يستهدف طمس وتغيير المدينة التاريخية.



المشروع الحوثي الذي يجري تنفيذه بحجة "تحسين المدخل الرئيسي لصنعاء القديمة" هو مشروع سياحي، ويجري دون علم اليونسكو التي أدرجت المدينة ضمن أهم المدن في العالم التي يجب الحفاظ عليها.



وفي هذا الصدد، قال محمد جميح سفير اليمن لدى المنظمة الأممية "اليونسكو" إن المليشيا تعمل على مشروع سياحي جديد في باب اليمن، دون استشارة اليونسكو.



وأشار إلى أن المليشيا هدمت قبل ذلك جامع النهرين التاريخي وهو جزء من محمية صنعاء التاريخية وتعيد بناءه بمواد حديثه مخالفة، وقبل فترة حاولت بناء ساحة دينية لتكون مزاراً وسط المدينة التاريخية.



إلى ذلك حذر خبراء من المخالفات والأهداف المبطنة لهذه الأعمال التي تفضي إلى إزالة نهائية لمدينة صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو التي يُشترط أن توافق، أولًا، على أي مشاريع في المواقع التاريخية المُدرجة في قائمتها قبل الشروع في تنفيذها لضمان تطابقها مع الهوية التاريخية للموقع.



يذكر أنه في تموز/ يوليو 2015 أعلنت لجنة التراث العالمي لليونسكو، من مدينة بون الألمانية عن إدراج مدينة صنعاء القديمة في اليمن على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، والتي سبق وأُدرجت على قائمة التراث العالمي عام 1986م.