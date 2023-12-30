مصدر رئاسي يجدد دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب وإجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك أسعار المشتقات النفطية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد اشاد المصدر بالوعي الذي أبداه أبناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمدنية، والتفافهم المعهود حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية، ودعم قراراتها، وتحسين مواردها وتوظيفها الرشيد لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.

واشاد المصدر بجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب، وحرصها المخلص من أجل استقرار وتنمية المحافظة، رغم كل الظروف الصعبة والتحديات المحدقة بها.

كما شدد على ضرورة وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، وأي أعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب.