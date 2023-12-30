لحج.. قتلى وجرحى في تصعيد جديد لمليشيا الحوثي شمال حيفان

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي، وأصيب مواطن آخر، في هجومين لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال محافظة لحج، في تصعيد جديد بعد أيام من الإعلان الأمني عن التوصل لاتفاق الأطراف اليمنية لمجموعة تدابير لإنهاء الحرب.

وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي نفذت هجوما في جبهة طورالباحة حيفان وعيريم، السبت، ما أسفر عن مقتل جندي.

وأشارت المصادر إلى أن القوات ردت بالقصف بسلاح المدفعية على مواقع تمركز المليشيات، ومصدر انطلاق الطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية متطابقة، إن مليشيات الحوثي قصفت السبت بطائرة مسيرة سوق "الجمعة" بمديرية القبيطة، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين، وإصابة ثالث بجروح.

تأتي هجمات مليشيا الحوثي في لحج، في ظل تصعيد بجبهات محافظات تعز ومارب والضالع، بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى مجموعة تدابير للاتزام بخارطة طريق لإنهاء الحرب والبدء بعملية سياسية شاملة.

