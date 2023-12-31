الجيش يفشل محاولات هجومية للحوثيين في تعز ويسقط مُسيّرة في صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش في محافظة تعز، السبت، إفشال عدة محاولات هجومية شنتها مليشيات الحوثي في جبهات المدينة والريف.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "سبأ"، عن مصدر عسكري قوله، "إن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته المليشيات الحوثية بالطيران المسيّر على عدة مواقع في الجبهة الشرقية للمدينة".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم تزامن، مع محاولات المليشيات التحرك في الريف الغربي للمحافظة في عدة مواقع لكن الجيش افشلها.

وفي مديرية باقم في محافظة صعدة تمكنت الدفاعات في محور علب، من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي ، حاولت استهداف مواقع للقوات الحكومية.

ونقلت وكالة سبأ عن رئيس عمليات لواء ٦٣، العميد بازل الاضرعي "أن الدفاعات الجوية ان الطائرة مسيرة التي تم اسقاطها كانت تحمل مقاذيف لاستهداف مواقع لقوات الجيش في المحور.

وأكد العميد بازل أن أبطال الجيش الوطني مستعدون دائما للتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية واسقاط طائراتها المسيرة المفخخة، لافتا إلى هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا"