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عدن - ياسمين التهامي - خلطة الزبادي والقرنفل لاخفاء التجاعيد والترهلات وشد البشرة حتى لو تجاوز عمرك 50 سنة

عند تقدم العمر تظهر علامات الشيخوخة مثل الخطوط الرفيعة و التجاعيد وترهلات الجلد والبقع الداكنة، ولكن إذا ظهرت هذه العلامات في منتصف العمر يجب اتخاذ الإجراءات السريعة في علاج هذه الشيخوخة المبكرة، وقبل كل شي لابد من تناول الطعام الصحي الذي يعيد للبشرة رونقها وشبابها والابتعاد عن المنتجات الكيميائية التي تضر البشرة على المدى البعيد، لهذا يجب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تفيد البشرة وتغذيها مثل وصفة الزبادي والقرنفل التي تعمل على شد البشرة وتزيل جميع الترهلات والخطوط الرفيعة من الوجه وتعطي نتائج سحرية.

ماسك الزبادي والقرنفل لشد ترهلات البشرة

يعمل ماسك الزبادي والقرنفل على ترطيب البشرة وعدم جفافها، كما يعمل على شد ترهلات الوجه واخفاء الخطوط والتجاعيد التي تظهر الوجه أكبر من سنه، كما يعمل هذا الماسك على توحيد لون البشرة وإخفاء البقع الداكنة والرؤوس السوداء.

ثم نقوم بفرك الوجه بحركات دائرية حتى يتم إزالة خلايا الجلد الميت والبقع الداكنة والرؤوس السوداء.

ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ونستمر على هذه الوصفة لمدة شهر كامل وسوف نلاحظ أفضل النتائج من بعد استخدام هذا الماسك.

فوائد القرنفل للبشرة

يعمل القرنفل على توحيد لون البشرة ويعطيها الترطيب والنعومة.

يزيل علامات التقدم في العمر ويقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يزيل خلايا الجلد الميت ويجدد الدورة الدموية في البشرة.

يفتح لون البشرة ويقضي على تصبغات التي تسببها أشعة الشمس.

مقشر طبيعي للبشرة ويعالج حب الشباب ويمنع ظهوره.ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

نصف كوب من الزبادي.

10 قطرات من ماء الورد.

ربع كوب من نشا الذرة.

طريقة تحضير ماسك الزبادي والقرنفل

نقوم بتحضير وعاء مهمل أو خاص بالوصفات ونضع بداخله القرنفل المطحون ونشا الذرة ونقلبهم جيداً حتى التجانس.

ثم نسكب عليهم الزبادي وزيت القرنفل ونخلطهم جيداً.

ثم نضع قطرات ماء الورد ونحرك هذا الخليط حتى يعطينا ماسك متوسط السماكة.

ننظف الوجه بالماء قبل استخدام الوصفة.

ثم نقوم بعد ذلك بفرد هذا الماسك على الوجه بالكامل ونضع عدة طبقات على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً.