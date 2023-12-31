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عدن - ياسمين التهامي - “3 مسامير من القرنفل كفيلة تغير حياتك”.. ضعي القرنفل مع العسل في كل ليلة لمدة 15 يوم هتحققي المعجزات!
إن القرنفل من أشهر الأعشاب المستخدمة منذ قديم الأزل في علاج أمراض كثيرة للغاية وهو ما يعود إلى حجم الفوائد الصحية التي يشتمل عليها كما أنه مشروب صحي ممتاز يحسن حالة الجسم الصحية ويقيه من الكثير من الأمراض، وبالنسبة إلى العسل فهو من أكثر المواد الطبيعية التي تندمج مع القرنفل لتحقق لنا المعجزات بكل ما تحمله الكلمة من معان وسوف نوضح لكم ذلك بشكل مفصل في السطور التالية.
يساعد هذا المزيج الجبار على تحسين عملية الهضم بصورة كبيرة وذلك لأنهما يتتحان مواد كيميائية حيوية تعمل على تعزيز افرازات انزيمات الهضم وهو ما يقلل من الشعور بالغثيان أو غير الهضم والإمساك.
بالإضافة إلى أنهما يستخدمان أيضا في علاج أمراض اللثة كالالتهابات وهو بفضل ما تحتوي عليه من من مستخلصات قادرة على علاج هذه الأمراض، كما أنهما يستخدمان مثل معجون الأسنان لأنهما يعالجان مشاكل كثيرة تتعرض لها الاسنان ويخففان من آلام الأسنان بدرجة كبيرة.
أما بالنسبة إلى العظام فهما يحتويان على الفلافونويد والإيزوفلافون والفينولية وهي جميعها عبارة عن مستخلصات مفيدة جدا لتقوية العظام والحفاظ عليها من أن يصيبها هشاشة، كما يحتويان على عدد من الفيتامينات مثل فيتامين د والماغنسيوم والفسفور والكالسيوم وفيتامين ك وغيرهم.