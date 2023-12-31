مقتل شاب يعمل في بيع القات برصاص مسلح في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب يعمل في بيع القات، في وقت متأخر من مساء السبت، برصاص مسلح في مدينة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في ظل انفلات أمني تشهده المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب الضحية يدعى "رمزي علي محمد نورالدين الحاج"، أعطى أحد الأشخاص قات دينا، وعندما ذهب يتخلصه نشبت مشادات كلامية بينهما، ليباشره مسلح كان بجوار المستدين بإطلاق الرصاص الحي خلف فندق الفخامة بالدائري الغربي وأرداه قتيلا.



وأشارت المصادر إلى أن الشاب الملقب بـ "الإبي" من أهالي منطقة عيقرة، غربي مدينة إب، ويعمل في بيع القات في سوق البركة بمنطقة السبل التابعة إداريا لمديرية الظهار في محافظة إب.



وتشهد مدينة إب، فوضى أمنية عارمة وحالات قتل شبه يومية، واعتداءات متواصلة على ممتلكات المواطنين من قبل مسلحين تابعين لقيادات في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أو مرتبطة بها.

