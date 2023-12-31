وفاة ثلاثة أشخاص في حادثتي سير في خط استحدثه الحوثيون للنقالات بالمحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص في حادثتي سير في خط استحدثته مليشيا الحوثي للناقلات في محافظة المحويت (شمالي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن سائق شاحنه ومرافقه قضيا، السبت، في حادثة انزلاق شاحنتهما في نقل معكر بمديرية الطويلة في محافظة المحويت، وهو الطريق الذي استحدثته المليشيا في أكتوبر الماضي لناقلات البضائع بدلاً عن خط صنعاء ـ الحديدة.

وفي حادثة أخرى توفي شاب يُدعى "محمد يوسف السنحاني" بحادثة صدام بين دارجتين ناريتين كانتا تحاولان تجنب الاصطدام بشاحنة نقل ثقيل في منطقة بيت قوزع بالمحويت.



وتأتي الحادثة بعد أيام قليلة من حادثة سقوط شاحنة في خط الطويله أدى إلى وفاة سائق الشاحنة ومرافقه، في ذات الطريق الذي يشكو السائقون من عدم أهليتها لسير شاحنات النقل الثقيل بسبب ضيقها وانعطافاتها المتكررة فضلا عن أنها تمر بأسواق شعبية يكون فيها الأهالي عرضة للحوادث.



وازدادت الحوادث المرورية لسائقي الشاحنات مخلفة ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة، وذلك بعد أن قطعت مليشيا الحوثي خط صنعاء الحديدة في أكتوبر الماضي.

