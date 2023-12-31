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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: عودة ارتداء الكمامة في السعودية.. الأمن العام يوضح الأماكن الذي يجب ارتداء الكمامة فيها