الدنمارك: هجوم الحوثيين على السفينة "ميرسك" غير مقبول ويكشف عن الوضع الخطير في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الخارجية الدنماركية، اليوم الأحد، الهجوم الحوثي الذي استهدف السفينة "ميرسك" في البحر الأحمر، الذي قالت إنه "غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدة أنها سترسل فرقاطة حربية لدرء مثل هذه الهجمات.

وقالت في بيان لها على منصة إكس، رصده محرر "يمن شباب نت"، "الهجوم غير المبرر ضد سفينة ميرسك غير مقبول على الإطلاق، ويبرز الوضع الخطير في البحر الأحمر".



وأضافت "ولهذا السبب نرغب في إرسال فرقاطة إلى المنطقة للمساعدة في درء هجمات مماثلة".



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في تدوينة على منصة إكس أن "سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة، وتملكها وتديرها الدانمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ"، وإن المدمرة الأميركية "غريفلي" استجابت لاستغاثة السفينة.



وأوضحت "سنتكوم" أن "أنباء وردت بأن السفينة قادرة على الإبحار، ولا أنباء عن وقوع إصابات".



وكانت الدنمارك قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، انها سترسل فرقاطة حربية للمشاركة في عمليات تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن لحماية الخطوط الملاحية من هجمات الحوثيين التي قالت إنها "تهدد الأمن البحري والتجارة الدولية".

