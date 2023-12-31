"سنتكوم": إغراق ثلاثة قوارب حوثية ومقتل طواقمها أثناء مهاجمة سفينة تجارية ومروحيات أمريكية جنوب البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق ثلاثة قوارب حوثية ومقتل طواقمها أثناء مهاجمتهم سفينة تجارية دنماركية ومروحيات أمريكية استجابة لاستغاثة السفينة صباح اليوم الأحد، جنوب البحر الأحمر.



وقالت في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، "في 31 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أصدرت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو نداء استغاثة ثانٍ في أقل من 24 ساعة تفيد بتعرضها لهجوم من قبل أربعة قوارب صغيرة تابعة للحوثيين مدعومين من إيران".



وأضاف البيان: "أطلقت القوارب الصغيرة، التي انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، النار على طاقم الخدمة وأسلحة الأسلحة الصغيرة على سفينة ميرسك هانغتشو، ووصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة، وحاولت الصعود على متن السفينة، فيما رد فريق الأمن المتعاقد على سفينة ميرسك هانزغو بإطلاق النار".



وأوضحت البيان، أن مروحيات من البحرية الأمريكية استجابت لنداء الاستغاثة وأثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب الصغيرة، أطلقت القوارب الصغيرة النار على المروحيات الأمريكية المزودة بطاقم من الأسلحة والأسلحة الصغيرة.



وأشار إلى أن مروحيات البحرية الأمريكية، ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، مما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الصغيرة الأربعة ومقتل أفراد الطاقم، فيما فر القارب الرابع من المنطقة.



وأكد أن الهجوم الحوثي لم يتسبب بأضرار في الأفراد أو المعدات الأمريكية.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في تدوينة على منصة إكس أن "سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة، وتملكها وتديرها الدانمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ"، وإن المدمرة الأميركية "غريفلي" استجابت لاستغاثة السفينة.



وأوضحت "سنتكوم" أن "أنباء وردت بأن السفينة قادرة على الإبحار، ولا أنباء عن وقوع إصابات".



وأضافت أنها وأثناء الرد، أسقطت السفينة الأمريكية صاروخين باليستيين مضادين للسفن تم إطلاقهما من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفن.