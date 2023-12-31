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عدن - ياسمين التهامي - طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن
الأحد 31 ديسمبر 2023 الساعة 12:24
كشف الدكتور جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن.
وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"اليانسون النجمي طارداً للأرياح ومهضماً إذا أخذ بمقادير قليلة ويساعد على النوم والاسترخاء إذا أخذ بمقادير كبيرة، ويعتبر أيضا جيد للجهاز المناعي ولتحسين وظائفه".