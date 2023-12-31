عدن - ياسمين التهامي - طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن

الأحد 31 ديسمبر 2023 الساعة 12:24

كشف الدكتور جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"اليانسون النجمي طارداً للأرياح ومهضماً إذا أخذ بمقادير قليلة ويساعد على النوم والاسترخاء إذا أخذ بمقادير كبيرة، ويعتبر أيضا جيد للجهاز المناعي ولتحسين وظائفه".