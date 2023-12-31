اخبار الخليج / اخبار اليمن

طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن

الأحد 31 ديسمبر 2023 الساعة 12:24

 

كشف الدكتور جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"اليانسون النجمي طارداً للأرياح ومهضماً إذا أخذ بمقادير قليلة ويساعد على النوم والاسترخاء إذا أخذ بمقادير كبيرة، ويعتبر أيضا جيد للجهاز المناعي ولتحسين وظائفه".

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا