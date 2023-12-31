عدن - ياسمين التهامي - تم القبض..الداخلية السعودية تصد بيان عاجل حول فيديو حرق حيوان حي بطريقة بشعة…”شاهد الفيديو “

الأحد 31 ديسمبر 2023 الساعة 21:54

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يقوم فيه شخص بإشعال النار في حيوان على قيد الحياة الامر الذي أثار تفاعلا واسعا.وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول “مموها” على صفحتها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: “قبضت شرطة الظهران في المنطقة الشرقية على شخص نشر عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى مرئيا يتضمن تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه..”شاهد الفيديو هنا

نشرت الداخلية صورة للشخص بعد إلقاء القبض عليه، مضيفة: “جاري استكمال إجراءات الاستدلال لعرفة ارتباطه بذلك وإحالته إلى الجهة المختصة..”