شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير 3 فتيات سعوديات وهن بوضعية مخجلة في أحد شواطئ مدينة جدة ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصوير 3 فتيات سعوديات وهن بوضعية مخجلة في أحد شواطئ مدينة جدة ..شاهد الفيديو

نشرت قناة على اليوتيوب مقطع فيديو يوثق 3 فتيات في أحد شواطئ السعودية وهن يستمتعن بالبحر بطريقتهم الخاصة ظناً منهم أنه لا يوجد أحد يشاهدهم.

الفيديو الذي تم تصويره بطريقة سرية، ظهرت فيه الفتيات الثلاث وهن كاشفات الوجه ويلعبن بمياه البحر، وحرص مصور الفيديو على التقاطه من زاوية أظهرتهن بطريقة غير لائقة وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.وتباينت ردود الفعل على الفيديو المثير للجدل، لكن الكثير من المعلقين انتقدوا مصور الفيديو واعتبروا ما قام به انتهاك لخصوصية الفتيات.أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا يعاقب من يقوم بتصوير شخص دون علمه، وذلك في إطار حرص المملكة على الحفاظ على خصوصية المواطنين وحمايتهم من المتطفلين.أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا يعاقب من يقوم بتصوير شخص دون علمه، وذلك في إطار حرص المملكة على الحفاظ على خصوصية المواطنين وحمايتهم من المتطفلين.

واعتبرت السعودية من يقوم بتصوير شخص دون علمه، يعد ابتزاز السمعة وتشهير بالآخرين ويعاقب من يقوم بذلك بغرامة مالية قدرها 500000 ألف، بالإضافة إلى السجن لمدة عام.