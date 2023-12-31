وزارة الشباب والرياضة تكرم منتخب الناشئين المتوج ببطولة غرب آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - كرمت وزارة الشباب والرياضة، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، بمناسبة تتويجه ببطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها الـ (10) التي استضافتها سلطنة عمان.

وفي الحفل الذي أقيم بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب، أشاد وكيل الوزارة، د. عزام خليفة، بالجهود الكبيرة التي قادت إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي أسعد ملايين اليمنيين، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد خليفة دعم واهتمام الوزارة والوزير بالمنتخب وإعلانه عن مكرمته بنقل البعثة إلى الأراضي السعودية لأداء العمرة فضلًا عن تقديم مكافأته التي أعلن عنها قبيل خوض المنتخب للمباراة النهائية أمام السعودية .

وأضاف، أن الوزارة ومن منطلق مهامها الوطنية العظيمة ترعى جميع المنتخبات التي تمثل الوطن وتسهل مشاركاتها الخارجية، منوهًا إلى العلاقة التكاملية مع الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي وأهمية استمراريتها وديمومتها.

من جانبه، ثمن رئيس بعثة المنتخب عبد الوهاب الزرقة، إهتمام الوزارة ودعمها وإهتمامها الكبير بالمنتخب والذي نعيشه واقعًا اليوم من خلال هذا التكريم الأكثر من رائع، مؤكدًا على أهمية الإنجاز الذي تحقق لكرة القدم اليمنية رغم التحديات والمعاناة والتي قطعًا لم تحل دون تحقيق الانتصار الذي أسعد قلوب ملايين اليمنيين في الداخل والخارج .

بدوره أكد مدرب المنتخب الكابتن سامر فضل، على أهمية ما حققه أبطال المنتخب الذي جاء في زمن عصيب وظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن الواجب فرض عليه وباقي أفراد المنتخب والجهازين الفني والإداري على تحدي كل الظروف لتحقيق النصر وإسعاد جماهير الرياضية في بلادنا في الريف والحضر .