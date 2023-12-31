مأرب.. السلطة المحلية تقر مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية بالمحافظة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطات المحلية بمحافظة مأرب، الأحد، العمل على مكافحة السوق السوداء للمشتقات النفطية بالمحافظة، وتكليف شركة النفط بوضع الآلية الكفيلة بذلك وتنفيذها مع كافة الجهات المختصة المساندة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد اتخذ الاجتماع عددا من القرارات والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات السعرية وتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة الشرعية والتي في مجملها تخدم المصلحة العامة والاقتصاد وتعزز من الإيرادات.

وأشاد المكتب التنفيذي بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة، مؤكدين وقوف المكتب التنفيذي خلفهم ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والإنسانية والدستورية والقانونية.

وأطلع عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة، المكتب التنفيذي على آخر المستجدات فيما يتعلق بقرار الإصلاحات السعرية وحيثياته وتداعياته، لافتاً إلى ما تمر به اليمن من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت على حياة الناس بسبب تعطيل مليشيات الحوثي الإرهابية موارد الدولة وإيقاف تصدير النفط واستهداف الموانئ.

وقال اللواء العرادة: إن مأرب صمدت أمام كل التحديات وقهرت الصعاب وحققت نجاحات تنموية في زمن الحرب، وهي اليوم أكثر قوة وقدرة على العطاء والإنجاز وصناعة المستقبل، مشدداً على ضرورة أن يؤدي كل شخص واجباته بكل أمانة ومسؤولية في محاربة الظواهر السلبية والابتعاد عن المناكفات والمكايدات، والوقوف صفاً واحداً من أجل تثبيت الأمن والاستقرار والنهوض بالمحافظة.

وأضاف قائلاً : "لقد أقسمنا على حمل الأمانة وأن نؤدي واجبنا الوطني في صدق وإخلاص، وأن نحافظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية وأن نضع نصب أعيننا خدمة الوطن ورعاية مصالح المواطنين وهي مهمة ليست بالسهلة، تحتاج إلى تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق الآمال وتلبية التطلعات".

يأتي هذا في ظل أزمة خانقة تشهدها المحافظة، واستمرار الأزمة بين السلطات المحلية ومسلحين قبلين يواصلون منع دخول المشتقات النفطية لمدينة مأرب عاصمة المحافظة.

