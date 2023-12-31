تايمز: بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على الحوثيين لمواجهة الهجمات على سفن الشحن

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، الأحد، عن أن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على المتمردين الحوثيين في اليمن لمواجهة الهجمات على سفن الشحن التي تسبب الفوضى في طرق التجارة العالمية.



ووفق الصحيفة تعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا غير مسبوق يمكن إصداره في وقت مبكر من يوم الاثنين لإعطاء الجماعة المدعومة من إيران تحذيرًا أخيرًا لوقف هجماتها.



واتخذت المملكة المتحدة بالفعل إجراءات مباشرة ضد الحوثيين عندما قامت المدمرة HMS Diamond، وهي مدمرة من النوع 45، بتدمير إحدى طائراتهم بدون طيار الهجومية بصاروخ Sea Viper في البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر.



جاء ذلك بعد أن دمرت البحرية الأمريكية ثلاثة زوارق للحوثيين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 متمردين أثناء محاولتهم الصعود على متن سفينة حاويات في البحر الأحمر. وقد فتحت مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية من سفن حربية قريبة النار على القوارب الصغيرة بعد أن هاجمت سفينة الحاويات هانغتشو.



وقالت مصادر إن البيان المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيكون بمثابة "تحذير شفهي نهائي" للحوثيين. وكانت المحادثات جارية يوم الأحد لتوقيع دولتين أخريين على الأقل عليها. ومن المعتقد أنه من غير المرجح أن يحمل تهديداً مباشراً بالقيام بعمل عسكري، إذا فشل الحوثيون في الرد.



وفي حديثه قبل البيان، قال وزير الدفاع غراند شابس للصحيفة: "إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة".



وقال المصدر إن هذا هو "الإنذار الأخير" للمتمردين لكي يتوقفوا، محذرا من أن الرد سيكون "محدودا" لكنه كبير.



وقبل الإعلان المذكور، قال اللورد كاميرون إنه تحدث إلى حسين أمير عبد اللهيان عشية رأس السنة الجديدة حول الهجمات "التي تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي".



وقال اللورد كاميرون : "لقد أوضحت أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هذه الهجمات نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين".



وفي الوقت نفسه، أدان شابس ما وصفه بالمحاولة "الشنيعة" لتعطيل التجارة العالمية.



وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي: "الهجمات الفظيعة التي شنها الحوثيون المدعومين من إيران هذا الصباح كانت عملاً غير مقبول وشائنًا يهدف إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية".



وتابع: "يجب على الحوثيين إنهاء حملتهم غير القانونية ضد الشحن التجاري ووقف جميع الهجمات العنيفة على الفور."



المصدر: تايمز- ترجمة: يمن شباب نت