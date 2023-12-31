بعد لقاء العرادة بمشايخ عبيدة.. اتفاق على رفع مطارح مأرب وتشكيل لجنة بخصوص الأحداث

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، مع عدد من مشايخ ووجهاء من قبيلة عبيدة بمديرية الوادي بالمحافظة، رفع المطارح وتشكيل لجنة بخصوص الاشتباكات التي وقعت في الـ17 من ديسمبر 2023.

وخلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، استمع العرادة إلى شرح موجز عن نتائج لقاءات المشايخ والوجهاء مع مختلف الجهات، ومطالبهم من القيادة المدنية والعسكرية من أجل درء أي إشكال.

وحسسب وكالة سبأ، فقد ثمّن العرادة دور كافة المكونات الاجتماعية والشعبية ومواقفهم الإيجابية لمحاربة الظواهر السلبية ومواجهة التحديات في كافة المراحل، مشدداً على ضرورة الوقوف صفاً واحداً من أجل مصلحة المحافظة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنها واستقرارها.

وأقر اللقاء التأكيد على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، والاتفاق على رفع التجمع، وتشكيل لجنة بخصوص ما احدثته الاشتباكات منذ يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م.

وأكد عضو مجلس القيادة تحمُّل الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد في مهلة محددة، ويقوم فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بتموين المحطات الأهلية بمخصصاتها من المحروقات.