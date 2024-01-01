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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً لإنتفاخ البطن والغازات .. عشبة بسيطة تخلصك من المعاناة إلى الأبد !

تستخدم عشبة الأزير او اكليل الجبل منذ القدم في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الطبي والعلاجي، وكذلك الغذائي، فهي تتميز بتركيبتها الطبيعية عالية القيمة كونها تضم نسبة جيدة من المركبات والمغذيات الرئيسية للجسم، بما في ذلك الألياف، والبروتينات،هنا نقترح عليك طريقة لاستخدام الأزير وعلاج مرض القولون وانتفاخه وانتفاخ البطن والغازات الذي يعد من أمراض العصر.

طريقة استخدام عشبة اكليل الجبل:

يمكنك أن تضع كمية من الماء على النار إلى درجة الغليان ثم أزلها وأضف إليها كمية من عشبة الأزير سواء كانت طرية أو جافة واتركها منقوعة حوالي ساعة بعدها اشرب المحلول 3 مرات في اليوم وسترى أن الانتفاخ سيزول بسهولة.

ما هي فوائد عشبة الازير او اكليل الجبل؟

فوائد عشبة الأزير الصحية (اكليل الجبل) :-

المساعدة على التخلّص من المشاكل المعوية والهضمية، حيث تطرد الغازات، وتقضي على الشعور بالانتفاخ، وقد تكون مناسبةً لتحسين عملية الهضم.

تقوية المناعة، حيث تقاوم الجراثيم والميكروبات والبكتيريا، كونها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج. تُساهم في منع الإصابة بالالتهابات المختلفة؛ لاحتوائها على الأحماض والمركبات الأساسية، بما في ذلك الكارنوسول والكارنوسيك.

تعزِّز صحة وسلامة الجهاز التنفسي، وتُخفِّف أعراض الحساسية، وتقي من أمراض الشتاء، بما في ذلك الإنفلونزا، ونزلات البرد، والحساسية، كما تُقلّل الانزعاج الناتج عن العديد من الأعراض المُرافقة لهذه الأمراض، بما فيها الاحتقان والصداع، وتقي من المشاكل التي تصيب الصّدر، وتحافظ على صحة الرئتين والحنجرة.

تساعد في علاج القرحة، وقد تقي من التَّسمم النّاتج عن تناول الأغذية المختلفة.

تساهم في تسكين الأوجاع المختلفة. تُحسِّن الحالة المزاجية، وتقي من الإصابة بالتوتر والقلق والاكتئاب وتزيد استرخاء الجسم.

تساهم في تحسين الذاكرة، وربما قد تحمي من الإصابة بالزهايمر، وتؤخر ظهور علامات الشّيخوخة والهرم، وتعزز القدرات الدماغية، كونها تحتوي على الأحماض الأساسية لهذا الشأن والتي يطلق على أبرزها اسم الكارنوسيك.

تحافظ على المظهر الطبيعيّ للجلد وتقي من انتفاخ البشرة.

تعزز النمو الطبيعي للشعر، وتقضي على مشاكل التساقط، والضعف، والتقصف، وتعزز سلامة فروة الرأس.

ضرر عشبة الأزير (اكليل الجبل):

تتسبب عشبة الأزير في العديد من الاضطرابات، بما في ذلك تشنّجات الرحم، مما يجعل منها خطراً على صحة النساء الحوامل والأجنة.

ما هو اكليل الجبل في اليمن؟

إكليل الجبل، ومن أسمائها أيضا: الروزماري، إكليل الملك، العنوص – العنغقان (بلغة أهل اليمن) شاه أفسر (معناه إكليل الملك) – ماليلوطس (يونانية) النفل (الشام). وهو غصن البان، والحندقوق، والكركمان، والحصالبان، والحوران، وحشيشة العرب، وشاهي العرب، وإكليل النفساء.