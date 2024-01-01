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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للقلق والاكتئاب اليك علاج طبيعي متخلص من اعشاب يجعل حياتك اكثر سعاذة

عشبة طبيعية لعلاج الاكتئاب والقلق والوسواس… (عشبة السعادة)

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ما هي عشبة القديسين؟هي إحدى الأعشاب التي تتميز بشعبيتها الواسعة ومنذ القدم، وذلك لما لها من خصائص علاجية عديدة وهامة، ومن الممكن الاستفادة منها على شكل مكملات غذائية أو من خلال زيت عشبة القديسين.

وتتميز عشبة القديسين بقدرتها على التأثير وبشكل كبير على هرمونات الجسم.

فوائد عشبة القديسينلعشبة القديسين العديد من الفوائد الهامة لجسمك وصحتك، وهذه أبرزها:

علاج الاكتئابأحد أهم فوائد عشبة القديسين وأكثر استخداماتها شيوعًا هي استخدامها لعلاج الاكتئاب والوقاية منه، وهي أحد الخيارات ذات الشعبية الواسعة بين الخيارات المعالجة التي قد يطرحها الطبيب على مريض الاكتئاب.

أثبتت دراسة هذه الفوائد العديدة لاحتواء عشبة القديسين على مركبات خاصة تؤخر امتصاص بعض النواقل العصبية، مثل: السيروتونين، والدوبامين.

تخفيف الأعراض الانسحابية لدى المدمنين من الممكن لعشبة القديسين المساعدة بشكل كبير على تخفيف حدة الأعراض التي ترافق انسحاب بعض المواد الكيميائية الضارة من الجسم، مثل: الكحول، أو نيكوتين السجائر، أو المخدرات بأنواعها.لذا فإن عشبة القديسين قد تكون أحد المواد الهامة جدًا في رحلة علاج الإدمان.

إعادة توازن الهرموناتتحتوي عشبة القديسين على مركبات فعالة لها تأثير قوي وملحوظ على هرمونات الجسم، إذ تساعد على تنظيمها وإعادة أي توازن مفقود فيها.

وتفيد عشبة القديسين بشكل خاص مرضى الغدة الدرقية، إذ تساعد على التقليل من حدة الأعراض الظاهرة نتيجة مشكلات الغدة الدرقية، كما تساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية وتحسين قدرتها على إنتاج الهرمونات بمستويات طبيعية.

التخفيف من ألم البواسير خلال الحمليجب التنويه هنا إلى أن الحامل لا تنصح بتاتًا بتناول مكملات عشبة القديسين، ولكنها تستطيع استخدام دهون موضعي يحتوي على خلاصة عشبة القديسين لعلاج الأعراض المزعجة التي قد تظهر نتيجة الإصابة ببواسير الحمل.

تحسين المزاج وعلاج الأرقلا تقتصر فوائد عشبة القديسين للصحة النفسية على تحسين حالة مريض الاكتئاب، فذات المركبات المسؤولة عن الوقاية من الاكتئاب في هذه العشبة تساعد كذلك على تحسين المزاج بشكل ملحوظ ومنع التقلبات المزاجية الحادة.كما تساعد هذه العشبة على إعادة ضبط ساعة الجسم، ومساعدته على النوم بعد معاناة طويلة مع الأرق، والوقاية من مشاعر التعب والإرهاق والتوتر.

الوقاية من السرطانبدأت البحوث والدراسات في مجال السرطان تظهر نتائج واعدة تتعلق بفوائد عشبة القديسين في الوقاية من السرطان، إذ أظهرت البحوث أن لعشبة القديسين تأثيرًا إيجابيًا يتعلق بإيقاف اللوكيميا أو الوقاية منها على وجه الخصوص.

فوائد أخرىكما أن لعشبة القديسين العديد من الفوائد الهامة الأخرى، وهي كما يأتي:

الوقاية من الأمراض المعدية، ولكن هذا يستدعي أخذ جرعات عالية جدًا من عشبة القديسين قد يكون لها مضاعفات جانبية مزعجة. تسريع التئام الجروح وشفاء الحروق عند تطبيق معجون مصنوع من عشبة القديسين موضعيًا عليها.الوقاية من الالتهابات وتسكين الآلام الناتجة عن هذه الالتهابات، كما في حالات التهابات المفاصل وآلام العضلات.محاذير ومخاطر لتناول عشبة القديسينرغم فوائد عشبة القديسين العديدة والمذهلة، إلا أن عليك أن تدرك بعض المحاذير والمخاطر المتعلقة بها، وهذه أهمها:

تجنب استعمال عشبة القديسين من قبل المصابين بالحالات النفسية الآتية: مرض ثنائي القطب، ومرض الفصام.قد تثير هذه العشبة رد فعل تحسسي لدى البعض، وقد تظهر الأعراض على شكل طفح جلدي، ومشكلات في التنفس، وتورم في اللسان أو الفم أو الحلق.تجنب تناول عشبة القديسين لمدة تتجاوز 12 أسبوعًا من قبل البالغين، كما يجب تناولها بجرعات صغيرة ومحسوبة.قد تترافق بعض الأعراض الجانبية مع استخدام عشبة القديسين، مثل: مشكلات في النوم، والطفح الجلدي، وصداع، ودوار، وتعب وإرهاق، وإسهال، وجفاف في الفم، واضطرابات في المعدة.تميل عشبة القديسين للتفاعل بشكل سلبي مع العديد من الأدوية المعروفة، لذا يجب استشارة الطبيب في حال كنت ترغب في استعمال عشبة القديسين مع أدوية الحالات الآتية: الربو، والكحة، والإيدز، وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، والشقيقة.قد تزيد عشبة القديسين من حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس، وترفع من فرص الإصابة بحروق الشمس.يجب على الحوامل تجنب استعمال عشبة القديسين خلال فترة الحمل، إلا في حال نصح الطبيب بغير ذ

عشبة طبيعية لعلاج الاكتئاب والقلق والوسواس (عشبة السعادة)