شكرا لقرائتكم خبر عن شعرك هيطول بجنون بوصفة القرنفل المعجزة وزيت الزيتون لتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة الصاروخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شعرك هيطول بجنون بوصفة القرنفل المعجزة لتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة الصاروخ

زيادة كثافة الشعر ونعومته دليل قاطع على مدى صحة الشعر وحيويته، ولكن كثير من السيدات والفتيات تعاني من مشكلة الشعر الهايش المقصف الجاف الذي يتساقط بشكل يومي بطريقة ملحوظة وغير مقبولة على الإطلاق، لذلك دائمًا تضطر إلى استخدام العديد من المنتجات الصناعية، التي لها علاقة بالعناية الشعر، ولكن لا داعي إلى استخدام تلك المنتجات، لأنها اولًا وأخيرًا تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي من الممكن أن تسبب الضرر للشعر، لذلك جئنا إليك من خلال هذا المقال التالي بوصفات طبيعية تعمل على تكثيف وتنعيم الشعر من دون الحاق اي ضرر به.

وصفة القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر

القرنفل من المواد الطبيعية التي من الممكن إحضارها من عند أي عطار، والتي لها فوائد كثيرة تعود على الشعر، ومن أجل استخدام القرنفل بطريقة صحيحة ضمن تلك الوصفة عليك فقط متابعة الخطوات التالية:

المكونات اللازمة

كوب واحد من الماء.

اثنين ملعقة كبيرة من أعواد القرنفل.

طريقة التحضير والتطبيق

نرفع قدر مناسب على النار ونضيف إليه الماء والقرنفل.

ثم نترك الخليط على النار، حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

وعند الغليان، نرفع الخليط من على النار، ونتركه على جنب حتى يبرد.

بعد ذلك نصب خليط القرنفل والماء، داخل زجاجة رذاذ نظيفة وجافة من الرذاذ.

وعند التطبيق على الشعر، لابد من تنظيف الشعر بشطفه بشكل جيد باستخدام الماء والشامبو الخالي من السلفات.

وأخيرًا يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر وهو رطب، ونتركه من دون الاضطرار إلى شطفه من جديد.

ومن الأفضل تكرار تلك الوصفة على الأقل ثلاث مرات من كل أسبوع.

وصفة القرنفل وماء الورد لتكثيف وتنعيم الشعر

المكونات اللازمة

نصف كوب فقط من ماء الورد.

اثنين ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون البكر النقي.

ملعقة واحدة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والتطبيق