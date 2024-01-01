شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تطلب الطلاق بعد 5 أشهر فقط من الزفاف وعندما سالها القاضي عن السبب كان الجواب الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية تطلب الطلاق بعد 5 أشهر فقط من الزفاف وعندما سالها القاضي عن السبب كان الجواب الصادم